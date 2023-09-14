Собянин: Жители 75 домов получат новые квартиры по реновации раньше срока

Здания должны были расселять не раньше 2025 года

Жители 75 домов получат новые квартиры по программе реновации столичного жилфонда раньше срока.

Здания должны были расселять не раньше 2025 года, но столичным властям и строителям удалось ускорить темпы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, с начала 2023 года в Москве подобрано 27 территорий под строительство, а также введено в эксплуатацию 36 домов.

"В 2023 году полностью расселены 148 домов, ключи от новых квартир уже получили все проживавшие там горожане – свыше 26 тысяч человек", - сказал мэр.

До конца месяца планируется передать под заселение еще 10 новостроек в семи округах столицы, более семи тысяч человек смогут начать переезд.

Собянин напомнил, что граждане могут обратиться к бесплатному суперсервису, если требуется помощь с переездом. Он был специально запущен для жителей Москвы переезжающих в новое жилье по программе реновации. В рамках этого сервиса можно вызвать грузчиков и перевезти мебель, вещи и бытовую технику.

"С ноября 2020 года им воспользовались 94 тысяч жителей", – добавил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"