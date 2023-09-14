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Борис Джонсон призвал США передать ВСУ ракеты ATACMS

13:05
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Вашингтон продолжает кормить Киев завтраками

Американские власти должны в ближайшее время передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACAMS, поскольку ВС России уже научились противодействовать РСЗО HIMARS. Об этом в интервью изданию Spectator заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Как отметил политик, несмотря на военную и финансовую помощь стран "коллективного" Запада, украинское контрнаступление окончательно "захлебнулось". По мнению Джонсона, для "реанимации" наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации американские и европейские партнеры Украины должны значительно увеличить поставки оружия и боеприпасов.  

"Им нужны ATACMS. Они, действительно, нуждаются в ракетных системах большой дальности, которые США пока не дают. Также им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow", - заявил Джонсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший глава правительства Британии подчеркнул, что Вашингтон совершает "роковую ошибку", оттягивая поставки дальнобойных ракет киевскому режиму. По его словам, несмотря на "мольбу" президента Украины Владимира Зеленского о необходимости передачи ВСУ таких ракет, американские политики продолжают "кормить Киев завтраками".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Белый дом обязан предоставить ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. По мнению высокопоставленного дипломата, такие ракеты позволят киевскому режиму в значительной степени увеличить возможности украинской армии при осуществлении контрнаступления в зоне СВО.

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