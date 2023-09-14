Россия потребовала прекратить шантаж запуском аммиакопровода Тольятти — Одесса

Его работа — одно из условий возобновления зерновой сделки

Возобновление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был взорван украинской стороной, не может использоваться для политического шантажа России. Такое заявление сделал в четверг, 14 сентября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Дипломат подчеркнул в эфире телеканала "Россия-24", что "в конечном счете мы найдем возможность, я знаю, что будет такая возможность, экспорта аммиака в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода".

В июне украинские диверсанты подорвали аммиакопровод в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. Пострадали местные мирные жители. Министерство иностранных дел России после этого напомнило, что Киев был единственной стороной, не заинтересованной в возобновлении работы аммиакопровода.

При этом заместитель украинского министра инфраструктуры Юрий Васьков требовал гарантий для Киева, что в случае возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса Украина сможет и дальше реализовывать свои интересы в рамках зерновой сделки.

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