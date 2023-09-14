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Российским спортсменам компенсируют пропуск международных соревнований

13:17
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Атлетов не допускают к турнирам из-за санкций

Олимпийский комитет России (ОКР) планирует финансово компенсировать спортсменам пропуск международных соревнований. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказал президент организации Станислав Поздняков.

Он отметил, что "ОКР, хоть и является общественной организацией, готов восполнить потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов", поэтому разрабатывается проект соответствующего документа.

Выплаты, предварительно, будут полагаться тем, кто ранее выступал на Олимпийских играх, продолжает выступать и готовиться, однако лишен возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях, цитирует Позднякова ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Допуск к турнирам осуществляется по строгим критериям политического характера.

В частности, российских и белорусских бадминтонистов допустили до соревнований под эгидой Всемирной федерации бадминтона в нейтральном статусе. Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова заявила, что российские бадминтонисты не хотят такой формы участия в турнирах.

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