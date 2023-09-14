Жертвой пожара в девятиэтажке на северо-востоке Москвы стала женщина

Из окна пришлось эвакуировать ребенка

Во дворе дома в спальном районе на северо-востоке Москвы - вереница машин с мигалками. Жители приходят в себя от шока. Все началось с того, что около восьми часов утра многие услышали звуки ссоры, а потом - непонятный шум в подъезде.

"Я услышала в подъезде странные звуки - то ли льется вода, то ли что. Открыла дверь - увидела клубы дыма и языки огромные пламени, и это был треск костра! Валил такой дым из окон, причем я сначала не поняла, казалось, что дым был сверху, но это просто закрыты были окна подъезда. Потом я увидела, что из окон начинают высовываться дети, женщины, старики", - рассказывает местная жительница.

Все произошло мгновенно. Когда люди осознали, что начался серьезный пожар, в подъезд уже было не выйти, а в квартирах становилось трудно дышать. Эпицентром пожара стала квартира на втором этаже девятиэтажного дома на Северном бульваре. Этажом выше в огненной ловушке оказались женщина с ребенком. Развернулась спасательная операция - вовремя подоспели сотрудники МЧС и неравнодушные жители. На козырек подъезда поставили лестницу. Маленькую девочку бережно передавали из рук в руки вниз, затем помогли выбраться из окна женщине.

Площадь пожара составила более 40 квадратных метров - дотла выгорела однокомнатная квартира, которая загорелась первой, огонь перекинулся и на соседнюю - там погибла прикованная к кровати 88-летняя женщина. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают версию о поджоге.

"В ходе первоначальных следственных действий получены предварительные данные о том, что женщина, находившаяся в сгоревшей квартире, облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. Вместе с тем рассматриваются и другие версии произошедшего, в том числе о поджоге женщины ее знакомым", - сообщили в СК.

Сами предполагаемые зачинщики пожара сейчас в больнице. Когда позволит состояние, их ожидают допросы.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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