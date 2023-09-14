Продолжается строительство станции метро "Новаторская" Троицкой линии

Новая ветка соединит городской округ Троицк с платформами МЦК и протянется на 40 км через юг и юго-запад столицы

Мраморные колонны и гранитная плитка, на стенах и потолке уже установлены панели - серо-стальные, черные и оранжевые. Сейчас продолжают монтировать освещение. Так изнутри выглядит платформа будущей станции "Новаторская" Троицкой ветки метро.

"На данный момент на 85% выполнены монолитные работы на станции. На 80% выполнена обратная засыпка. Идет отделка технических помещений. Также ведутся работы по прокладке инженерных линий, укладке кабельных трасс и подключения станции к внешним инженерным сетям", - сообщил ведущий инженер Геннадий Кирьянов.

На "Новаторской" будет пересадка на одноименную станцию Большой Кольцевой линии - попасть на нее с радиальной можно будет с двух сторон: напрямую с платформы или через большой вестибюль в центре, здесь уже смонтированы шесть эскалаторов. Предусмотрено пять выходов в город - на улицы Удальцова, Кравченко, Пилюгина и Ленинский проспект.

Сердце транспортного узла - тягово-понизительная подстанция. Здесь трехфазный переменный ток мощностью 6, 10 или 20 кВ преобразуется в постоянный для питания электропоездов. Самые сложные работы на станции - уже позади.

"При проектировании станции было необходимо перенести Ленинский проспект, сместить в сторону. Из-за очень плотного расположения инженерных коммуникаций городских, которые невозможно было переключить, один из участков станции был выполнен под защитой буротрубного экрана", - продолжает Кирьянов.

То есть при прокладке использовали защитный экран из труб. Сейчас на Ленинском проспекте рядом с "Новаторской" уже укладывают асфальт.

"Восстановление дорожного покрытия из области в центр – порядка 18 тысяч квадратных метров. Озеленение – 25 тыс квадратных метров. И восстановление гранитного мощения", - указал Владимир Животаенко, руководитель строительства.

В планах - благоустройство и озеленение прилегающей к станции территории. Новая ветка метро, на которой расположена "Новаторская", соединит городской округ Троицк с платформами МЦК и протянется на 40 км через юг и юго-запад столицы.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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