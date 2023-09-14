В музее Храма Василия Блаженного представили отреставрированные иконы и хоругви

Почти все образы были созданы еще в 17-м веке

Восемь икон и две хоругви представили сегодня после реставрации в музее Храма Василия Блаженного, передает "ТВ Центр".

Почти все образы были созданы еще в 17-м веке и являются памятниками древнерусской иконописи. Специалисты центра Грабаря восстанавливали их целый год. Некоторые иконы были в аварийном состоянии, но мастерам удалось добраться до авторских слоев и максимально раскрыть их.

Кроме того, в соборе теперь можно увидеть уникальные парные хоругви - религиозные знамена, которые выносят во время крестного хода.

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