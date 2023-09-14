Скворцы захватили дворы на проспекте Вернадского

Сбиваясь в стаи, каждый вечер поднимаются в небо и устраивают шумное шоу

Детская площадка и лавочки в соседнем сквере для жителей одного из дворов на проспекте Вернадского – сейчас исключительно декоративные скульптуры. Пользоваться ими по назначению невозможно. Все потому, что их облюбовала гигантская стая скворцов, которая каждый вечер устраивает здесь настоящий спектакль.

Смотреть на то, как стая птиц строит в небе сложные геометрические фигуры, можно бесконечно. Но стоит опустить взор на землю, то без слез тут уже не взглянешь. Завораживающее природное шоу оставляет после себя катастрофические последствия. И это только полбеды, признаются местные жители. Крики птиц и шелест тысячи крыльев не дают спать по ночам.

Ничем иным, как переливанием из пустого в порожнее, отмывание лавочек и детской площадки местные дворники не называют. Птичий концерт начинается исключительно вечером на закате. Поэтому вся дневная уборка идет насмарку. Нелицеприятная картина каждое утро проявляется вновь. И жители говорят, что побороть эту напасть не могут уже много лет.

Такой совместный гармоничный танец тысячи птиц в науке называют мурмурацией. И свойственен он только пернатым. Рыбы сбиваются в косяки, антилопы и зебры - в табуны. Но если наземных животных еще понять можно (собираясь группой, они оберегают себя от хищников или мигрируют в поисках корма), то зачем это делают птицы, ученые не могут определить до сих пор и строят лишь предположения.

"Так как мурмурация характерна в межсезонье, особенно, когда закончился вывод птенцов и птенцы встали на крыло, то логически следует, что таким образом родители, взрослые особи разлётывают, обучают молодняк поведению в стае и полетным навыкам", - отметил орнитолог Вадим Мишин.

Как изменить ситуацию, жители двора на проспекте Вернадского пока не знают. Просят орнитологов посоветовать какое-то решение. Ученые, в свою очередь, предлагают набраться терпения. Обычно мурмурация длится одну-две недели, а потом птицы перестают возвращаться на прежнее место в таком количестве.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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