Большой театр открыл 248-й сезон

Первая премьера - уже этой зимой

Десять премьер - в лучшем исполнении: Большой театр открыл сегодня новый, 248-й сезон.

Опера "Адриенна Лекуврёр" станет первой премьерой этого года. Уже в ноябре на Исторической сцене увидим, как любовную историю прославленной французской актрисы увидел режиссер Евгений Писарев.

Публику также ждут "Снегурочка", "Евгений Онегин", "Самсон и Далила", "Паяцы". Новые спектакли готовит и балетная труппа. Уже весной восстановят легендарную постановку хореографа Леонида Лавровского - "Ромео и Джульетта".

Ну а первая премьера - уже этой зимой. О ней рассказал руководитель балетной группы Махар Вазиев: "Одна работа, которую мы должны показать уже в декабре, это работа с нашим замечательным хореографом Юрием Посоховым, с которым у нас богатейший опыт. На музыку Чайковского и Юрия Красавина - это балет "Пиковая дама".

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