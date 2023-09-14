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В Красноярске вынесли приговор по громкому делу Олега Митволя

13:33
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Речь идет об особо крупном хищении при строительстве метро

Суд в Красноярске приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в крупном мошенничестве.
Митволь в суде признал вину в мошенничестве

Ранее прокуратура запросила четыре года и девять месяцев лишения свободы.

Митволь признал свою вину, но заявил, что не согласен с решением суда. Приговор будет обжалован, передает "Коммерсант".

Бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных связанной с ним организации на строительство красноярского метро. Расследование уголовного дела ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В июне депутат Государственной думы Александр Хинштейн рассказал, что Митволь заключил сделку со следствием и признал свою вину. Тем не менее, суд отказался отпустить обвиняемого из-под стражи.

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