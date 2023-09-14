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В Москве представили книгу воспоминаний о Владимире Сунгоркине

14:54
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Бывшем главном редакторе "Комсомольской правды"

Блестящий журналист, талантливый руководитель, неутомимый путешественник - в Москве представили книгу воспоминаний о Владимире Сунгоркине - главном редакторе "Комсомольской правды".

У руля одной из самых популярных газет страны он стоял четверть века. И добился того, что в самые трудные годы издание не только не потеряло свою аудиторию, но и буквально возродилось в новом формате.

Каким был Владимир Сунгоркин, рассказывают его коллеги по перу, известные политики, друзья и соратники по экспедициям. В творческой командировке он и погиб. Это было ровно год назад в Приморском крае. Владимиру Сунгоркину было 68 лет.

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Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин
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