Бывшем главном редакторе "Комсомольской правды"

Блестящий журналист, талантливый руководитель, неутомимый путешественник - в Москве представили книгу воспоминаний о Владимире Сунгоркине - главном редакторе "Комсомольской правды".

У руля одной из самых популярных газет страны он стоял четверть века. И добился того, что в самые трудные годы издание не только не потеряло свою аудиторию, но и буквально возродилось в новом формате.

Каким был Владимир Сунгоркин, рассказывают его коллеги по перу, известные политики, друзья и соратники по экспедициям. В творческой командировке он и погиб. Это было ровно год назад в Приморском крае. Владимиру Сунгоркину было 68 лет.

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