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Против Саакашвили могут завести новое уголовное дело

13:46
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Экс-президент Грузии потратил пять млн долларов на частные перелеты

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тратил бюджетные деньги на частные перелеты. Об этом в интервью радиостанции "Sputnik Грузия" заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.  

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Напомним, что накануне бывший глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил о "новом большом преступлении" Михаила Саакашвили. По его словам, Саакашвили, занимающий на тот момент еще пост президента Грузии, имел возможность совершать до 100 частных перелетов в год, которые целиком и полностью оплачивались на выделяемые из государственного бюджета средства.

Позднее эту информацию подтвердил анонимный собеседник из Минобороны Грузии, отметив, что между ведомством и авиакомпанией было заключено рамочное соглашение на сумму свыше девяти млн долларов, из которых только на частные визиты Саакашвили в страны ЕС было потрачено около пяти млн.

"Реально подтвердился новый преступный факт. Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования", – заявил Мдинарадзе.

При этом представитель правящей партии подчеркнул, что после оглашения этой информации ни у кого не должно оставаться сомнений, что бывший президент Грузии является "коррупционером и преступником".

Ранее томящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о своей скорой смерти. По словам политика, после его "трагической" смерти страна, вероятно, окончательно погрузится в хаос.

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