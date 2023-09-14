МВД Эстонии предложило конфисковать автомобили с российскими номерами

Речь о машинах, уже находящихся на территории страны

Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы. С такой инициативой в четверг, 14 сентября, выступило эстонское Министерство внутренних дел.

Глава ведомства Лаури Ляэнеметс задался вопросом, "почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть". По мнению министра, "если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии".

При этом Ляэнеметс не смог уточнить количество таких машин в Эстонии, сославшись на отсутствие подобных данных, сообщает РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия дала разъяснения по применению антироссийских рестрикций. Они фактически узаконили запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в Россию, под угрозой их изъятия у владельцев. Конфискация грозит и другому личному имуществу россиян, которые попытаются въехать в страны Евросоюза.

Однако после того, как в самой Европе высмеяли санкционные "новации" Брюсселя, там заявили, что запрет следует применять "пропорциональным и разумным образом".

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