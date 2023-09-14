Испания пообещала не отбирать у въезжающих россиян драгоценности

Но только если они предназначены для личного пользования

Граждане России могут ввозить в Евросоюз золотые украшения. Об этом в четверг, 14 сентября, рассказали в Государственном агентстве налоговой службы Испании.

В ведомстве уточнили, что конфискация драгоценностей не грозит, если они предназначены не для продажи, а для личного использования физическими лицами, направляющимися в Евросоюз, или путешествующими с ними ближайшими родственниками, сообщает ТАСС.

Активное обсуждение странами ЕС конфискации личного имущества россиян возобновилось после того, как Еврокомиссия дала разъяснения относительно порядка применения санкционных мер. Прибалтийские государства сразу запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами под угрозой их конфискации.

Однако Финляндия отказалась исполнять рекомендацию Евросоюза, запрещающую российским туристам въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. При этом никаких объяснений своему решению Хельсинки не предоставляет.

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