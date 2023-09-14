Собянин поздравил Воробьева с вступлением в должность губернатора Подмосковья

Москва и Подмосковье очень близки

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Андрея Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области и вступлением в должность.

Столичный градоначальник пожелал ему успехов в труде на благо жителей региона.

"Вместе с ним мы прошли большой путь. Впереди – масштабная, сложная и очень важная работа. С каждым годом Москва и Московская область будут становиться ближе друг к другу. Нас связывают общие рельсы МЦД и дороги, общие проекты и планы. Но главное – нас объединяют узы родства и дружбы миллионов людей", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Андрей Воробьев ("Единая Россия") после обработки 100% протоколов набрал 83,68% голосов избирателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"