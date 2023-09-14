Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в России

Истинная цель действующего президента США Джо Байдена в конфликте на Украине заключается в дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский журналист Гарланд Никсон.

Как отметил журналист, недальновидная политика США и ЕС уже привела к гибели сотен тысяч украинцев. По мнению Никсона, для нынешнего американского президента простые граждане Украины является всего лишь "расходным материалом" в достижении его главной цели – дестабилизации России.

"Они устроили бойню на Украине ради разрушения оборонно-промышленного потенциала Москвы. Попытки американцев по дестабилизации России не приведут ни к чему хорошему", - заявил Никсон, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом телеведущий подчеркнул, что истинный план Белого дома в конфликтной ситуации на Украине противоречит официальной позиции политического истеблишмента США, которая заключается якобы в обеспечении защиты украинского народа от "агрессии России". По его словам, подобного рода заявления лишь свидетельствуют о лицемерной политики Вашингтона в отношении Киева.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин выбрал "новую тактику" по отношению к западным партнерам Украины. По мнению военного аналитика, российский лидер нанесет сокрушительный удар ВСУ сразу после того, как США и ЕС устанут от поддержки киевского режима.

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