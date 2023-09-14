ЕС пригрозил КНДР ответом в случае предоставления военной помощи России

Запад боится укрепления отношения между Москвой и Пхеньяном

Европейский союз готов предпринять меры против Северной Кореи, если Пхеньян окажет военную помощь Москве. Об этом заявил в четверг, 14 сентября, представитель внешнеполитической службы интеграционного объединения Петер Стано.

Чиновник подчеркнул, что "любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий", поскольку Брюссель осуждает не только российскую специальную военную операцию на Украине, но и всех, кто поддерживает Москву, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия в состоянии самостоятельно решать, с кем взаимодействовать, а "у США нет никакого права учить нас, как жить". Так он ответил на утверждения Соединенных Штатов о том, что союз России и Северной Кореи — это дестабилизирующий фактор.

Южная Корея, в свою очередь, недовольна расширением сотрудничества между Россией и КНДР. Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок заявил, что если военные учения России и КНДР состоятся, может сложиться ситуация, при которой будут нарушены резолюции Совета Безопасности ООН.

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