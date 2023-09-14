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ЕС пригрозил КНДР ответом в случае предоставления военной помощи России

14:16
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Запад боится укрепления отношения между Москвой и Пхеньяном

Европейский союз готов предпринять меры против Северной Кореи, если Пхеньян окажет военную помощь Москве. Об этом заявил в четверг, 14 сентября, представитель внешнеполитической службы интеграционного объединения Петер Стано.
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Чиновник подчеркнул, что "любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий", поскольку Брюссель осуждает не только российскую специальную военную операцию на Украине, но и всех, кто поддерживает Москву, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия в состоянии самостоятельно решать, с кем взаимодействовать, а "у США нет никакого права учить нас, как жить". Так он ответил на утверждения Соединенных Штатов о том, что союз России и Северной Кореи — это дестабилизирующий фактор.

Южная Корея, в свою очередь, недовольна расширением сотрудничества между Россией и КНДР. Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок заявил, что если военные учения России и КНДР состоятся, может сложиться ситуация, при которой будут нарушены резолюции Совета Безопасности ООН.

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