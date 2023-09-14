Лавров напомнил об опасности планов НАТО внедриться в АТР

Альянс активизировал работу в регионе

Намерение Североатлантического альянса повлиять на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляет для него особую опасность. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как подчеркнул глава МИД России, НАТО не скрывает планов внедриться в АТР и "устанавливать здесь свои порядки", хотя все страны региона однозначно высказались за сохранение асеаноцентричной архитектуры.

Россия обещает государствам региона оказывать в этом поддержку, цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее глава российской дипломатии уже отмечал, что все больше возрастают риски милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО. Россия довела до сведения своих партнеров по АТР необходимость укрепления архитектуры равной и неделимой безопасности в регионе.

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, в свою очередь, указывал, что ракетное оружие американского производства может появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии.

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