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Лавров напомнил об опасности планов НАТО внедриться в АТР

14:37
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Альянс активизировал работу в регионе

Намерение Североатлантического альянса повлиять на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляет для него особую опасность. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Как подчеркнул глава МИД России, НАТО не скрывает планов внедриться в АТР и "устанавливать здесь свои порядки", хотя все страны региона однозначно высказались за сохранение асеаноцентричной архитектуры.

Россия обещает государствам региона оказывать в этом поддержку, цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее глава российской дипломатии уже отмечал, что все больше возрастают риски милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО. Россия довела до сведения своих партнеров по АТР необходимость укрепления архитектуры равной и неделимой безопасности в регионе.

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, в свою очередь, указывал, что ракетное оружие американского производства может появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии.

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