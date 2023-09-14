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Politico: Зеленский может оказаться за одним столом с представителем России

14:27
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Это может произойти уже на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский может сесть за один стол с представителем России.

Это может произойти на заседании Совета безопасности ООН, которое пройдет в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября

"Если на следующей неделе состоится специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине <…> Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России", - сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Как ожидается, на заседании СБ ООН Зеленский намерен решить два вопроса: заручиться поддержкой своего мирного плана, а также найти решения для продовольственного кризиса.

В декабре 2022 года Зеленский предложил свою "формулу мира". Его план состоит из 10 пунктов, в числе которых — вывод российских войск и "восстановление территориальной целостности Украины".

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