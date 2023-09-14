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Spiked: Россия одержала крупную победу на саммите G20

14:58
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Запад утратил внешнеполитическое влияние

Несмотря на усилия стран "коллективного" Запада, итоговое коммюнике саммита "Большой двадцатки" не осудило спецоперацию России на территории Украины, передает издание Spiked со ссылкой на комментарий политического аналитика Фрэнка Фуреди.  

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Как отметил аналитик, отсутствие формулировок об "агрессии России" на Украине имеет колоссальное значение для Москвы. Иными словами, несмотря на заявления "либерального" экспертного сообщества, российские власти все-таки смогли одержать промежуточную победу в противостоянии с Западом.

"Это свидетельствует об ослаблении влияния США и ЕС", - заявил Фуреди, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнул, что утрата влияния на международной арене указывает на "тотальный" провал внешнеполитической стратегии Вашингтона и Брюсселя. По его словам, такие тенденции рано или поздно приведут к уничтожению идеологии "западного империализма".

Ранее в МИД России сообщили, страны G7 оказывают давление на Индию переда саммитом "Большой двадцатки". По мнению российских дипломатов, США и ЕС настаивают на отражении в итоговом коммюнике мероприятия своих односторонних подходов к вопросу о роли Москвы в конфликтной ситуации на Украине.

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