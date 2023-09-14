Путин подарил Ким Чен Ыну побывавшую в космосе перчатку

В ответ он получил северокорейский карабин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о подарках, которыми обменялись президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Путин подарил коллеге перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, и карабин отечественного производства.

Ким Чен Ын, в свою очередь, вручил российскому президенту северокорейский карабин. Были еще и другие подарки, но в Кремле решили о них не рассказывать.

"Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем это никогда особо не публичить", - подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

Глава Северной Кореи прибыл в Россию на переговоры с Путиным 12 сентября на специальном поезде. Беседа прошла на следующий день на космодроме Восточный в Амурской области, она длилась более часа. Лидеры России и КНДР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и мировую повестку.

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