Сотрудники налоговой службы возложили цветы на Поклонной горе

Они почтили память павших в ходе Второй мировой войны

Сотрудники налоговых органов собрались на Поклонной горе, чтобы почтить память павших в ходе Второй мировой войны.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Москве Марина Третьякова отметила, что сотрудники ведомства собрались здесь, чтобы почтить память павших — всех тех, кто отдал жизнь за Родину, тех, кто защищал мирное небо, чтобы мы спокойно ходили по нашей земле, дышали, растили детей, внуков. Она напомнила, что в сентябре 1945 года была поставлена точка в окончании Второй мировой войны.

Председатель молодежного совета УФНС России по Москве Богдан Лучицкий напомнил, что 24 апреля 2020 года в России была установлена памятная дата – день окончания Второй мировой войны – 3 сентября.

Заместитель руководителя УФНС России по Москве Сергей Карпачев рассказал, что более 27 млн человек погибло в ходе Великой Отечественной войны — это была самая кровопролитная война в истории. За победу над фашизмом Советский Союз заплатил высокую цену.

Заместитель руководителя УФНС России по Москве Елена Анисимова поблагодарила участников специальной военной операции, подчеркнув, что мы мирно жили более 70 лет, но сегодня вновь фашизм поднял голову: "Гонимы русский народ и русская культура. Мы вынуждены защищать свою Родину, свое право думать и говорить на родном языке, свое право любить и растить детей, право мечтать. И снова нашим братьям, мужьям и отцам с оружием в руках приходится отстаивать мирное небо над нашей головой. Спасибо им, низкий поклон, пусть скорее возвращаются домой с Победой".

В завершение акции сотрудники центрального аппарата ФНС России, управления ФНС России по Москве, межрегиональных инспекций ФНС России, представители территориальных налоговых органов Федеральной налоговой службы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе.

80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в 2025 году, стал главной темой заседания российского оргкомитета "Победа". Владимир Путин провел его в режиме видеоконференции из Сочи и отметил, что празднование нужно наполнить особым смыслом, поскольку "героизация нацистских преступников — прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, той же Украине — вообще стали нормой".

Перед этим глава государства в Курской области вручил награды отличившимся участникам спецоперации на Украине. Президент отметил смелость и решительность наших солдат и офицеров, которых объединяет верность воинской присяге, и поблагодарил их за службу Отечеству.

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