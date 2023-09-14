Песков объяснил отказ раскрыть детали о военно-техническом сотрудничестве с КНДР

Эту тему обсуждали лидеры двух стран

Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в четверг, 14 сентября, отсутствие подробностей о переговорах и договоренностях Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в данной сфере.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что "Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать", сообщает РИА Новости.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пригрозил, что "любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий", поскольку Брюссель осуждает не только российскую специальную военную операцию на Украине, но и всех, кто поддерживает Москву.

Санкциями в случае поставок Северной Кореей оружия Москве угрожают также американские власти, предупредив, что пристально наблюдают за развитием ситуации после визита Ким Чен Ына в Россию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"