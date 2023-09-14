ВС России отбили восемь атак на донецком направлении

Противник потерял до 350 бойцов

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отбили восемь атак противника на донецком направлении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно атаковали в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычей и Первомайского в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в ежедневной сводке министерства обороны России.

В результате боев украинская армия потеряла до 350 военных и 13 единиц техники, а также склад боеприпасов.

На запорожском направлении российская армия отразила три атаки ВСУ. Потери противника составили до 95 военнослужащих и более 10 единиц техники, в том числе производства США и Великобритании.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"