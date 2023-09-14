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ВС России отбили восемь атак на донецком направлении

15:11
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Противник потерял до 350 бойцов

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отбили восемь атак противника на донецком направлении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно атаковали в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычей и Первомайского в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в ежедневной сводке министерства обороны России.

В результате боев украинская армия потеряла до 350 военных и 13 единиц техники, а также склад боеприпасов.

На запорожском направлении российская армия отразила три атаки ВСУ. Потери противника составили до 95 военнослужащих и более 10 единиц техники, в том числе производства США и Великобритании.

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