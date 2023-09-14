Песков: Москва обеспокоена не спадающей напряженностью между Баку и Ереваном

Россия призывает Армению и Азербайджан к сдержанности

Москва крайне обеспокоена не спадающей напряженностью между Ереваном и Баку. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что буквально несколько дней назад президент России Владимир Путин прокомментировал новый виток эскалации между Арменией и Азербайджаном. По мнению Путина, Ереван фактически уже признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом. Позднее слова российского лидера подтвердила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, уточнив, что Москва одобряет решение армянского руководства в этом вопросе и признает некогда спорную территорию частью Азербайджана.

"Мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что, несмотря на заявления отдельных представителей политического руководства Армении Россия все еще остается "надежным гарантом" безопасности в Восточном Закавказье.

Он также добавил, что Москва призывает Ереван и Баку не только к сдержанности, но и к исполнению подписанных двумя годами ранее трехсторонних документов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческие силы ВС России не смогли обеспечить безопасность в Нагорном Карабахе. По мнению политика, несмотря на все усилия российской стороны в решении этого вопроса, напряжение отношений между Ереваном и Баку вновь произошло.

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