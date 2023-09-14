Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны "Огородный проезд"

Там построят спорткомплекс и скалолазный центр

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в четверг, 14 сентября, что утвердил проект развития бывшей промзоны "Огородный проезд", там построят спорткомплекс и скалолазный центр.

Градоначальник написал в своем Telegram-канале, что на месте участков бывшей промзоны "Огородный проезд" создадут современный квартал смешанной застройки. В рамках комплексного развития северной части бывшей промзоны в Марьиной Роще и Бутырском районе построят дома для горожан, переезжающих по программе реновации, объекты общественно-делового назначения: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, базу для коммунальных служб и другие.

Будет создано 2,7 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составит почти 30 млрд рублей.

Уже находится в стадии реализации 43 проекта комплексного развития территорий общей площадью больше 593 га. Здесь планируется создать порядка 109 тысяч рабочих мест.

Между тем в районе улицы Берзарина о бывшей промзоне уже никто и не вспоминает. Здесь появились современные жилые дома, на первых этажах которых — магазины, кафе, салоны красоты. Заработали два детских сада и новая школа на восемьсот учащихся.

В августе Сергей Собянин сообщал, что в столице реализуется 41 проект комплексного развития территорий. Больше всего объектов образования планируется построить на севере, северо-востоке и юго-западе Москвы.

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