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Москва объявила персона нон грата двух сотрудников посольства США

15:28
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Американского посла вызвали в МИД России

МИД России вызвал посла США в Москве. Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты. Поводом стала несовместимая с дипломатическим статусом деятельность первого секретаря посольства США Силлина и второго секретаря посольства Бернстайна, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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В опубликованном на сайте МИД документе отмечается, что названные граждане США поддерживали связь с обвиняемым в сотрудничестве с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым. Он за материальное вознаграждение выполнял задания дипломатов, угрожающие национальной безопасности Российской Федерации.

Послу США в МИД заявили, что Силлин и Бернстайн объявлены персона нон грата. Они должны покинуть российскую территорию в течение 7 суток. Подчеркнуто, что вмешательство во внутренние дела России недопустимо и будет решительно пресекаться.

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