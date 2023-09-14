Роскомнадзор назвал условие блокировки WhatsApp в России

Обсуждение такой возможности началось из-за новой функции мессенджера

Роскомнадзор не исключил блокировку WhatsApp в случае, если сервис запустит "недружественные каналы". Об этом в четверг, 14 сентября, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В РКН уточнили, что если в мессенджере появятся такие каналы с информацией, распространение которой запрещено в России, WhatsApp незамедлительно получит предписание об их удалении. В случае невыполнения предписания мессенджеру будет грозить блокировка.

Роскомнадзор порекомендовал россиянам переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие законодательство Российской Федерации, сообщает "Интерфакс".

Зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин после объявления WhatsApp о новой функции допустил пересмотр российскими властями подхода к работе мессенджера в России. Парламентарий пояснил, что с появлением в WhatsApp каналов он превратится в инструмент массового распространения информации, а значит, должен будет выполнять соответствующие нормы российского законодательства.

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