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"Это предатели": в Кремле прокомментировали снятие санкций с бизнесменов из России

15:58
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Москва осуждает предпринимателей, которые ради снятия рестрикций готовы перейти на сторону Запада

Российские предприниматели, которые ради снятия экономических рестрикций готовы "скатиться" на антироссийские позиции, являются настоящими предателями Родины. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Напомним, что сегодня утром в "либеральных" медиа Запада появилась информация о снятии ограничений ЕС с четырех граждан России. По данным СМИ, из-под европейских санкций были выведены: бывший глава компании Ozon Александр Шульгин, полковник ВС России Георгий Шуваев, а также бизнесмены Фархад Ахмедов и Григорий Березкин.    

"Есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за тридцать сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели", - заявил Песков, чьи слова приводит ТАСС.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что есть другая группа бизнесменов, которая отстаивает свои интересы и права в американских и европейских судах. По его словам, к таким предпринимателям Кремль "относится с уважением".

Он также добавил, что Москва не понимает логику решения о снятии санкций Евросоюза с некоторых российских предпринимателей.

"Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. И вряд ли эту логику кто-то может объяснить", - заключил представитель Кремля.

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