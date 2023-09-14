ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФБР пожаловалось на беспрецедентное давление из-за дела Хантера Байдена

16:05
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Создано специальное подразделение по борьбе с угрозами

Подразделение по борьбе с угрозами, которые получают сотрудники, создано в Федеральном бюро расследований США. Прокуроры и агенты ФБР, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, жалуются на беспрецедентное давление и преследования со стороны американской общественности.

ФБР расследует дело о возможной причастности Байдена к коррупции
Кандидат в президенты США пообещал распустить ФБР

Как сообщает NBS News, представители общественности считают, что власти недостаточно жестко относятся к сыну президента США. Как заявила бывший исполнительный помощник директора по кадрам ФБР Дженнифер Мур, такого числа угроз никогда раньше не было. Пришлось создать целое подразделение по борьбе с угрозами.

Сын президента США в конце июня признал вину в неуплате налогов. Хантер Байден также пошел на сделку со следствием в вопросе незаконного хранения оружия, но позже передумал подписывать соглашение с судом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Хантер Байден
Хантер Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.