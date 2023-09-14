ФБР пожаловалось на беспрецедентное давление из-за дела Хантера Байдена

Создано специальное подразделение по борьбе с угрозами

Подразделение по борьбе с угрозами, которые получают сотрудники, создано в Федеральном бюро расследований США. Прокуроры и агенты ФБР, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, жалуются на беспрецедентное давление и преследования со стороны американской общественности.

Как сообщает NBS News, представители общественности считают, что власти недостаточно жестко относятся к сыну президента США. Как заявила бывший исполнительный помощник директора по кадрам ФБР Дженнифер Мур, такого числа угроз никогда раньше не было. Пришлось создать целое подразделение по борьбе с угрозами.

Сын президента США в конце июня признал вину в неуплате налогов. Хантер Байден также пошел на сделку со следствием в вопросе незаконного хранения оружия, но позже передумал подписывать соглашение с судом.

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