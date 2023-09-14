Левкин: Очередную новостройку реновации в Перове передадут под заселение до конца года

В нее переедут более 350 человек

Новостройку на ул. 2-я Владимирская в районе Перово планируется передать под заселение по программе реновации до конца 2023 ода. В нее переедут более 350 человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Во дворе новостройки расположены детская и спортивная площадки, а также зоны для отдыха. Первый этаж здания – нежилой, предусмотрен под размещение объектов социальной и бытовой сферы: магазинов, кафе, аптек, пунктов выдачи товаров, что позволит повысить уровень комфорта и доступность товаров и услуг для будущих жителей.

Также новостройка располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой – рядом находятся парк культуры и отдыха "Перовская слобода", недалеко Измайловский парк, несколько спортивных, здравоохранительных и общеобразовательных организаций, в том числе лицей Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Ближайшая станция метро – "Перово" Калининской линии, дойти до нее можно за 15–20 минут, а немного дальше располагается станция "Кусково" ранее открывшегося МЦД-4.

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