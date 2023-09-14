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Грузинам рассказали о полете Саакашвили на могилу Эскобара

16:38
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Почтить память наркобарона экс-президент летал за казенный счет

Грузинские власти рассекречивают документы о полетах экс-президента Михаила Саакашвили за государственный счет. Минобороны Грузии выкладывает в сеть информацию об использовании политиком казенных средств на личные нужды в бытность его президентом страны.

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Речь идет о соглашениях между минобороны и национальным авиаперевозчиком Georgian Airways с 2010 по 2012 год. Согласно двум рассекреченным документам военное ведомство выплатило из госбюджета на перелеты Саакашвили 14 миллионов лари (около 5,3 миллиона долларов), передает РИА Новости.

Секретарь партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, комментируя эту информацию, заявил, что деньги были потрачены на "удовлетворение личных, пошлых желаний Михаила Саакашвили". Он напомнил, как Саакашвили отправился чартерным рейсом за казенный счет на могилу наркобарона Пабло Эскобара. По словам политика, этого никогда не забудет ни один грузин.

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