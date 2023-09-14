В НАТО признали критическую нехватку боеприпасов

Потребности в вооружениях превосходят производство

Боеприпасов и ракет у НАТО критически мало. С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен в преддверии встречи высших офицером альянса.

Кристофферсен в интервью газете VG подчеркнул, что вооружение по-прежнему идет слишком медленно. Потребность в новом оружии превосходит его производство, это подтверждают все главнокомандующие, с которыми общался норвежский офицер.

В столице Норвегии Осло 16 сентября пройдет встреча повышенной секретности военного комитета НАТО. Участники - 31 главнокомандующий ВС стран-членов НАТО, а также Швеции. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция, передает РИА Новости.

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