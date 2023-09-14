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Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

16:58
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Ввод станций разгрузил "Рассказовку" на четверть

Новыми станциями Солнцевской линии метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" за первую неделю после открытия 6 сентября воспользовались более 113 тысяч раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Теперь пассажиры могут добираться до аэропорта Внуково, дома или работы напрямую и экономить до 60 минут в день. А "Рассказовка" уже разгрузилась на 23%", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ожидается, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии суммарно каждый день будут пользоваться около 30 тысяч пассажиров, а к 2030 году – порядка 53 тысяч.

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