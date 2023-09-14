Благотворительная акция "Бежим за Мечту — Ходить" пройдет 17 сентября в Москве

Цель акции — собрать средства на протезирование 20-летней Екатерины Череповой из Донецка

17 сентября 2023 года команда Фонда "Жизнь в Движении" проведет 5-ю благотворительную акцию "Бежим за Мечту — Ходить". Акция пройдет на Московском марафоне.

Впервые команду подопечных фонда с ограниченными физическими возможностями поддержат паралимпийские спортсмены и чемпионы России, киберблогеры и тревел-блогер на инвалидной коляске, которые возглавят киберкоманду, а также благобегуны — представители государственных и коммерческих организаций, люди разных профессий.

Цель акции — собрать средства на протезирование 20-летней Екатерины Череповой из Донецка, у которой ампутирована нижняя конечность.

Каждый участник благотворительного забега выступит фандрайзером на дистанциях 10 км или 42 км.

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