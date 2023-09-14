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Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей

17:56
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Полностью работы завершатся к 1 ноября

В Крыму сегодня там с опережением графика для движения автомобилей открыта левая часть моста.

Она была повреждена в ночь на 17 июля, когда стратегический объект атаковали два украинских надводных беспилотника. Как  показало обследование,  опоры сооружения не пострадали.

Железнодорожное  сообщение возобновили сразу, а автомобильное наладили в реверсивном режиме по    одной полосе. Теперь строителям предстоит заменить второй пролет строения. Полностью открыть движение планируют 1 ноября.

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