Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей

Полностью работы завершатся к 1 ноября

В Крыму сегодня там с опережением графика для движения автомобилей открыта левая часть моста.

Она была повреждена в ночь на 17 июля, когда стратегический объект атаковали два украинских надводных беспилотника. Как показало обследование, опоры сооружения не пострадали.

Железнодорожное сообщение возобновили сразу, а автомобильное наладили в реверсивном режиме по одной полосе. Теперь строителям предстоит заменить второй пролет строения. Полностью открыть движение планируют 1 ноября.

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