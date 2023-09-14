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Экипажи "кукурузного" и "пшеничного" рейсов встретили в Кольцово

18:03
  • четверг
  • 14 сентября 2023

В Екатеринбург вернулись бортпроводники рейса "Сочи - Омск"

В аэропорту Кольцово встретили героев рейса "Сочи - Омск", который  из-за отказа гидравлической системы, пришлось сажать посреди поля.

Домой в Екатеринбург вернулись бортпроводники Дарья Глушкова, Айша Гумметова, Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов. В зале прилетов их уже ждали коллеги, в том числе Дмитрий Ивлицкий  - бортпроводник другого героического экипажа "Уральский авиалиний", сажавшего самолет в Подмосковье, и автор, знаменитой фразы "Идем на Солнце вдоль рядов кукурузы".

В этот раз приземлялись на поле с пшеницей. Все пассажиры, а это более 160 человек живы-здоровы, цел и сам "Аэробус". С воздуха видна борозда тормозного пути самолета. Посадить самолет смог командир воздушного судна 33-летний Сергей Белов, потомственный летчик.

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