Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России финской НПО

Организация принуждает иностранные компании отказываться от сотрудничества с российской стороной

Деятельность финской неправительственной организации EastCham Finland в России нежелательна. Решение приняла генпрокуратура по итогам проведенной проверки.

Установлено, что после начала специальной военной операции руководство организации осудило действия Москвы и резко изменило направление деятельности. EastCham Finland поддерживает Украину. Также организация совместно с другой финской компанией, управляемой из США, продвигает идеи отказа от экономического сотрудничества с Россией, принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке.

В генпрокуратуре заключили, что деятельность организации выходит за рамки декларированных задач. На сегодняшний день ключевым направлением ее активности стало консультирование финских компаний относительно незаконных способов ухода с российского рынка.

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