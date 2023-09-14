США ввели санкции против "АвтоВАЗа" и участников российского рейтинга Forbes

За помощь России пострадали компании из Словении, Турции и Бельгии

Более двух десятков физлиц, российские банки и автопроизводители, а также компании из Словении, Бельгии, Турции, ЦАР и ОАЭ пополнили санкционный список США. В перечне оказались и трое участников российского рейтинга Forbes.

По данным издания, санкции введены против основателя "Русской медной компании" Игоря Алтушкина, основателя "Уральской горно-металлургической компании" Искандера Махмудова и президента "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева.

В черном списке Управления по контролю за иностранными активами Минфина США оказались Росавтодор, "АвтоВАЗ", "Соллерс", завод "Москвич", банки "АК Барс" и Синко-Банк, Кировский завод. Под ограничения попали также фирмы из Бельгии, Словении, ОАЭ, Турции и ЦАР – якобы, за помощь России в обходе санкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"