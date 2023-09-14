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Жителя Ингушетии задержали за попытку вступить в ВСУ

18:35
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Возбуждено дело о госизмене

Житель Ингушетии пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Мужчину задержали сотрудники спецслужб, сообщает региональное УФСБ. По данным ведомства, задержанный общался с сотрудником Службы безопасности Украины, который вербует добровольцев для участия в боевых действиях против армии России.

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Мужчину задержали, когда он пытался выехать за границу. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Калининградской области пытался выехать на Украину. Его задержали в Белгородской области при попытке пересечения границы, передает РИА Новости.

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