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Корабль ЧФ России уничтожил пытавшийся атаковать его морской беспилотник

19:12
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Инцидент произошел около 16:30

Украинский морской безэкипажный катер попытался атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота "Самум". Как сообщили в Минобороны, инцидент произошел в акватории Черного моря 14 сентября около 16:30.

Морская авиация ВС России уничтожила украинский катер в Черном море
Российская авиация уничтожила украинские беспилотные катера

"Самум" атаку отразил. Морской дрон ВСУ уничтожен огнем из штатного вооружения корабля, говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сегодня ВС России уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ. Противник пытался атаковать корабль "Сергей Котов". А накануне морская авиация ЧФ ликвидировала три украинских беспилотных катера.

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