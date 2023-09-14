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Брянские грузчики украли миллион, испугались и вернули его

19:41
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Преступление произошло в Брянской области

В Брянской области вынесли приговор двум местным жителям, которые похитили сейф с 1 млн рублей, но испугались столь крупной суммы и вернули похищенное. 

Преступление произошло в городе Севск. Ночью двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, надели шапки с прорезями для глаз, проникли в магазин, в котором оба работали грузчики, и вынесли сейф с кодовым замком.

Позднее они вскрыли сейф и обнаружили в нем 931200 рублей. Испугавшись размера похищенного, они отнесли деньги назад и спрятали их во дворе.

На суде оба признали свою вину и раскаялись в содеянном. Одному из мужчин назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, второму дали 3 года условно, пишет РИА Новости.

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