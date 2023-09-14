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Число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

19:53
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Власти считают, что это не окончательные цифры

Число жертв наводнения и ливней на востоке Ливии продолжает расти. По последним данным, погибли более 11 тысяч человек (накануне сообщалось о 7 тысячах).

Число жертв наводнения в Ливии достигло 7 тысяч
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По данным ливийского Красного полумесяца, пропавшими без вести числятся 20 тысяч. Города Суса и Дерна объявлены зонами стихийного бедствия, введен комендантский час. Мэр Дерны Абдельманам аль-Гайси сообщил, что число погибших может достигнуть 18-20 тысяч.

В воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения на востоке страны. В регионе были закрыты аэропорты и морские порты, передает РИА Новости.

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