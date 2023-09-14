Посольство США в Москве пригрозило ответом на высылку своих сотрудников

В дипмиссии считают шаги МИД "ничем не спровоцированными"

Дипмиссия США в Москве подтвердила: МИД России проинформировал посла США Линн Трейси о решении объявить двух американских дипломатов персона нон грата. Власти США считают это решение необоснованным и должным образом на него ответят, заявили в посольстве.

Американская сторона категорически отвергает основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала, говорится в заявлении посольства. В дипмиссии пообещали, что власти США "ответят на это должным образом".

Посла США в четверг вызвали в МИД России. Линн Трейси объявили, что первый и второй секретари посольства Джеффри Силин и Дэвид Бернстайн объявлены персона нон грата, так как вели незаконную деятельность. Они должны покинуть Россию в течение семи суток, передает РИА Новости.

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