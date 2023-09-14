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Народный артист Станислав Любшин госпитализирован в Москве

21:18
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Врачи говорят о состоянии средней тяжести

Станислав Любшин госпитализирован в Москве. 90-летний народный артист РСФСР находится в Боткинской больнице.

Станислав Любшин отметил юбилей на сцене МХТ имени Чехова
Актер Станислав Любшин отмечает 90-летие

Как сообщили врачи, актер в состоянии средней тяжести. Давление 110 на 75, пульс 70, приводит комментарий медиков РИА Новости.

В МХТ, в свою очередь, заявили, что Любшин чувствует себя нормально, просто были небольшие проблемы с давлением. Народного артиста решили немного подержать в больнице, для полного восстановления. Любшин в обычной палате, актер готовится к премьере.

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