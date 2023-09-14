Левую часть Крымского моста открыли раньше срока

Она была повреждена в ночь на 17 июля

Сегодня в Крыму с опережением срока для движения автомобилей открыта левая часть Крымского моста. Она была повреждена в ночь на 17 июля, когда стратегический объект атаковали два украинских надводных беспилотника. Как показало обследование, опоры сооружения не пострадали. Железнодорожное сообщение возобновили сразу. Автомобильное наладили в реверсивном режиме по одной полосе. Строителям ещё предстоит заменить второй пролет строения.

Большое событие для всей страны. Движение по левой, автодорожной полосе Крымского моста полностью восстановлено. С опережением графика. Технически сложную работу, которая в обычной жизни длилась бы не меньше года, строителям-проектировщикам удалось выполнить всего за 59 дней.

"В день теракта на совещании у президента был дан прогноз, что восстановить двустороннее движение ориентировочно нам удастся к 15 сентября. Сегодня у нас 14 сентября. Мост готов. Ну вообще, хочу сказать, что вот это высочайший профессионализм заказчика и проектировщика и подрядчика. Это вообще реальный подвиг и я уже, пользуясь случаем, сразу прошу Минтранс и Минстрой отметить вместе с заказчиком наиболее отличившихся коллег", - сказал Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Крымский мост украинские националисты атаковали ещё 17 июля морскими беспилотниками. В результате теракта было повреждено два пролётных строения. В тот же день водолазы и строители-проектировщики оперативно осмотрели повреждения, были приняты решения, которые позволили восстановить автомобильное движение. Укрепили правый пролёт и менее чем через сутки организовали для водителей реверсивную схему проезда: опоры сооружения не пострадали. Надвижку нового пролёта строители завершили ещё в начале сентября. Неделя потребовалась для того, чтобы уложить два слоя асфальтового покрытия, обустроить деформационные швы, смонтировать барьерное ограждение и освещение.

"Менее чем за 2 месяца строителями создана вся необходимая временная инфраструктура, включая рабочий мост. В двухнедельный срок поставлен весь объем металлоконструкций для сборки новых пролётов. Особенно стоит отметить сложность транспортировки нового пролётного строения и его надвижку с рабочего моста на опоры", - заявил Никита Храпов, начальник ФКУ Упрдор "Тамань".

За всё время ремонтных работ на мосту удалось поддерживать стабильное движение. Это был важный момент, учитывая разгар курортного сезона. Реверсивная схема пока сохраняется лишь на небольшом участке. Основную часть самого длинного в Европе моста автомобилисты проезжают по двум полосам. Пролёты собирали на стапельных площадках на Тамани и на острове Тузла. Для этого использовали 534 тонны металлоконструкций. Теперь же на Крымском мосту начинается подготовка к демонтажу пролётов на правой автодорожной части моста. Полностью все работы планируют завершить к началу ноября.

Александра Сергомасова, Никита Васильев, Юрий Ламзин, Максим Володин. "ТВ Центр".

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