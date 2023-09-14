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Турчак: больше 100 участников СВО победили на выборах

22:26
  • четверг
  • 14 сентября 2023

По стране партия получила почти 80% мандатов

"Единая Россия" сегодня подвела итоги прошедших выборов. В целом по стране партия получила почти 80% мандатов. Результаты голосования  представил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Особое внимание уделяли новым регионам, где единый день голосования прошел впервые. Явка там была высокой - в результате единороссы везде получили большинство. Турчак подчеркнул: кандидаты-участники спецоперации одержали на выборах уверенную победу.

"Более ста человек, представляющих категорию специальной военной операции, ветеранов боевых действий, одержали уверенные победы. В Донецкой народной республике от "Единой России" был избран Артем Жога, Артем Кузьмин. Я думаю, что эти командиры не нуждаются в отдельном представлении ни в этой аудитории, ни в целом в нашей стране", - сказал Турчак.
 

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Андрей Турчак
Андрей Турчак
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