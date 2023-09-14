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Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего здания на северо-востоке Москвы

21:42
  • четверг
  • 14 сентября 2023

На место происшествия прибыли 20 пожарных расчетов

Два десятка пожарных расчетов боролись с огнем в административном здании на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания на четвертом этаже строения составила 20 квадратных метров.

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Спасатели эвакуировали из горящего здания 50 человек, сообщил со ссылкой на свои источники телеканал "360". Возгорание удалось локализовать.

Как сообщает Telegram-канал "Вечерняя Москва", пожар произошел в здании на проезде Ольминского. Данных о пострадавших не поступало.

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