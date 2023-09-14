Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего здания на северо-востоке Москвы

На место происшествия прибыли 20 пожарных расчетов

Два десятка пожарных расчетов боролись с огнем в административном здании на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания на четвертом этаже строения составила 20 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из горящего здания 50 человек, сообщил со ссылкой на свои источники телеканал "360". Возгорание удалось локализовать.

Как сообщает Telegram-канал "Вечерняя Москва", пожар произошел в здании на проезде Ольминского. Данных о пострадавших не поступало.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"