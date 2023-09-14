Россия приготовила ответ ВСУ на американские ракеты ATACMS

И в Пентагоне об этом знают

Американские ракеты ATACMS, если США все же поставят их Украине, окажеуся под ударом российского противоракетного оружия. Оно перехватит ракеты прежде, чем они достигнут цели, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По словам Риттера, Россия заблокирует системы наведения этих ракет с помощью установок радиоэлектронной борьбы, которые считаются одними из самых эффективных в мире. И в Пентагоне прекрасно осведомлены, что ВС России способны перехватить снаряды такой модификации. ATACMS не поможет Украине, как и все остальное оружие, переданное ей Соединенными Штатами, подчеркнул экс-разведчик в статье для Sputnik.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон склоняется к отправке на Украину дальнобойных систем ATACMS. Однако в белом доме эту информацию не подтвердили. Также и в Пентагоне заявили, что США пока не приняли решения об отправке этих установок Киеву.

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