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Регионы получат 10 млрд рублей на строительство модульных отелей

22:32
  • четверг
  • 14 сентября 2023

Развитие внутреннего туризма обсуждали на заседании правительства

Сегодня на заседании правительства подвели итоги Восточного экономического форума и обсудили поручения президента.

Среди задач - создание нормативной базы для индивидуального строительства, льготная ипотека и защита дольщиков в регионе. Также в приоритете - развитие воздушных перевозок. И это не всё - наказов много и при необходимости бюджет на ближайшую трехлетку будет корректироваться.

Также на заседании обсудили развитие внутреннего туризма. На строительство модульных отелей в 58 субъектах страны выделят 10 миллиардов рублей. А в Мариуполь направят миллиард рублей на восстановление единственного грузового порта на Азовском море. Ещё одна тема - борьба с паводками  в Дальневосточном федеральном округе.

"Чтобы уберечь наиболее уязвимые территории страны от большой воды, реализуются масштабные проекты  по укреплению береговых линий, созданию дамб, плотин, других соответствующих объектов. Такие меры помогут обеспечить безопасность наших граждан, сохранность их имущества, жилых домов и, конечно, что очень важно, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Сегодня мы дополнительно выделим более 500  млн рублей Еврейской автономной области, чтобы завершить в срок реконструкцию защитных гидротехнических сооружений села Ленинского. В федеральном бюджете на такие цели в ближайшие два года предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей", - заявил Мишустин.
 

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